Стилист объяснила необходимость парика у Малахова

Стилист объяснила необходимость парика у Малахова
Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Часто звезда не успевает доверить свою прическу профессионалам

Недавно появились слухи о серьезной болезни телеведущего Андрея Малахова. К такому выводу общественность пришла после того, как узнала, что шоумен носит парик. Стилист Елена Довженко поделилась своей версией, почему знаменитость может использовать искусственный головной покров.

Довженко не разделяет версию о тяжелом недуге Малахова, из-за которого у него якобы выпадают волосы. Елена считает, что причина кроется в сильной занятости Андрея.

"Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик", – высказалась стилист.

Мол, между съемками телеведущий имеет не так много времени. Поэтому он попросту не успевает доверить свою прическу профессионалам. А чтобы волосы в кадре выглядели пышными и блестящими, Малахов вынужден надевать парик.

Довженко предположила, что вторая причина связана с желанием минимизировать вред, наносимый волосам. Ведь чтобы создать шоумену фирменную "львиную" прическу, приходится выпрямлять волосы специальными термоинструментами. А чем чаще человек прибегает к помощи подобной процедуры, тем реже и тусклее становится шевелюра, передает "Комсомольская Правда".

Некоторые считают, что Андрей уже устал от того образа, в котором он каждый раз предстает перед телезрителями. Следуя желанию сменить имидж, Малахов решил воспользоваться накладными волосами.

Ранее Малахов рассказал об общем ребенке с бывшей звездой "Дома-2" Ксенией Собчак. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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