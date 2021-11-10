Кинорежиссер во время встречи объяснил, почему не ухаживал за коллегой по съемочной площадке

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко стала новой героиней передачи "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым народная артистка РСФСР рассказала о взаимоотношениях с режиссером Никитой Михалковым.

Мирошниченко и Михалков снялись в картине "Я шагаю по Москве". Ирине Петровне досталась роль Кати, сестры Николая, которого как раз сыграл Никита Сергеевич.

Корчевников поинтересовался у актрисы, испытывала ли она симпатию к своему коллеге по съемочной площадке. В ответ деятельница культуры поделилась забавной историей, связанной со сценаристом.

Спустя много лет артисты встретились на мероприятии, которое проходило в Доме кино. Михалков пришел туда в сопровождении супруги. В какой-то момент речь зашла о том, почему Никита Сергеевич и Ирина Петровна тогда не закрутили роман.

Оказалось, что в период съемок кинокартины Михалков был уверен – Мирошниченко старше его в два раза. Такая разница в возрасте сильно пугала актера.

Однако кинорежиссер ошибался – на самом деле Ирина Петровна училась на первом курсе. Когда Никита Сергеевич узнал об этом, то был шокирован. Он признался, что не "ухлестывал" за красавицей именно из-за того, что она якобы была старше.

"Причем он это сказал, сидя рядом с женой. Мы с ним расхохотались и обнялись", – вспомнила Мирошниченко.

Ранее появилась информация о том, что в свой день рождения Михалков исполнил легендарную композицию из нашумевшего кинофильма "Жестокий романс".