Прямо при жене: актриса рассказала о романтическом признании Михалкова

Прямо при жене: актриса рассказала о романтическом признании Михалкова
Никита Михалков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кинорежиссер во время встречи объяснил, почему не ухаживал за коллегой по съемочной площадке

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко стала новой героиней передачи "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым народная артистка РСФСР рассказала о взаимоотношениях с режиссером Никитой Михалковым.

Мирошниченко и Михалков снялись в картине "Я шагаю по Москве". Ирине Петровне досталась роль Кати, сестры Николая, которого как раз сыграл Никита Сергеевич.

Корчевников поинтересовался у актрисы, испытывала ли она симпатию к своему коллеге по съемочной площадке. В ответ деятельница культуры поделилась забавной историей, связанной со сценаристом.

Спустя много лет артисты встретились на мероприятии, которое проходило в Доме кино. Михалков пришел туда в сопровождении супруги. В какой-то момент речь зашла о том, почему Никита Сергеевич и Ирина Петровна тогда не закрутили роман.

Оказалось, что в период съемок кинокартины Михалков был уверен – Мирошниченко старше его в два раза. Такая разница в возрасте сильно пугала актера.

Однако кинорежиссер ошибался – на самом деле Ирина Петровна училась на первом курсе. Когда Никита Сергеевич узнал об этом, то был шокирован. Он признался, что не "ухлестывал" за красавицей именно из-за того, что она якобы была старше.

"Причем он это сказал, сидя рядом с женой. Мы с ним расхохотались и обнялись", – вспомнила Мирошниченко.

Ранее появилась информация о том, что в свой день рождения Михалков исполнил легендарную композицию из нашумевшего кинофильма "Жестокий романс".

Источник: Выпуск передачи "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

МИД жестко ответил на обвинения Запада в причастности РФ к кризису с мигрантами

Некоторые во всех бедах готовы винить нашу страну

В Германии подняли вопрос о заморозке "Северного потока – 2" назло России

Баталии вокруг нашего трубопровода не прекращаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей