Певица пришла на мероприятие в необычном наряде

Известная исполнительница и автор песен Леди Гага раскрыла необычное свойство платья, которое она надела на инаугурацию Джо Байдена. Оказывается, на мероприятии артистка появилась в пуленепробиваемом наряде.

О своем выступлении в день инаугурации звезда рассказала в интервью британскому Vogue. Напомним, официальная церемония вступления Байдена в должность президента США состоялась в январе этого года. Леди Гаге выпала честь спеть национальный гимн около здания Капитолия.

Необычное платье певицы было создано дизайнерами бренда Schiaparelli Haute Couture. Наряд состоял из двух частей: приталенного жакета темно-синего цвета и пышной красной юбки. Верх украшала брошь в виде золотого голубя. Данная птица, как известно, является символом мира. Образ звезды дополнила черная лента, вплетенная в волосы.

Леди Гага призналась, что для выступления она выбрала специальный "защитный" наряд, которому не были страшны пули. Однако рассказывать о том, из какого материала было сшито платье, артистка не стала. Также знаменитость не уточнила, надевала ли она бронежилет под жакет. Можно предположить, что все это было сделано ради безопасности популярной исполнительницы.

В интервью певица отметила, что необычный наряд вошел в список ее самых любимых вещей, передает телеканал "360".

Стоит отметить, что наряд Леди Гаги на инаугурации вызвал бурные споры. Некоторые русскоговорящие пользователи Сети заявили, что певица повторила образ Аллы Пугачевой.