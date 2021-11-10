Американская артистка раскрыла неизвестные подробности инаугурации Байдена

Американская артистка раскрыла неизвестные подробности инаугурации Байдена
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Певица пришла на мероприятие в необычном наряде

Известная исполнительница и автор песен Леди Гага раскрыла необычное свойство платья, которое она надела на инаугурацию Джо Байдена. Оказывается, на мероприятии артистка появилась в пуленепробиваемом наряде.

О своем выступлении в день инаугурации звезда рассказала в интервью британскому Vogue. Напомним, официальная церемония вступления Байдена в должность президента США состоялась в январе этого года. Леди Гаге выпала честь спеть национальный гимн около здания Капитолия.

Необычное платье певицы было создано дизайнерами бренда Schiaparelli Haute Couture. Наряд состоял из двух частей: приталенного жакета темно-синего цвета и пышной красной юбки. Верх украшала брошь в виде золотого голубя. Данная птица, как известно, является символом мира. Образ звезды дополнила черная лента, вплетенная в волосы.

Леди Гага призналась, что для выступления она выбрала специальный "защитный" наряд, которому не были страшны пули. Однако рассказывать о том, из какого материала было сшито платье, артистка не стала. Также знаменитость не уточнила, надевала ли она бронежилет под жакет. Можно предположить, что все это было сделано ради безопасности популярной исполнительницы.

В интервью певица отметила, что необычный наряд вошел в список ее самых любимых вещей, передает телеканал "360"

Стоит отметить, что наряд Леди Гаги на инаугурации вызвал бурные споры. Некоторые русскоговорящие пользователи Сети заявили, что певица повторила образ Аллы Пугачевой. 

Источник: British Vogue ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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