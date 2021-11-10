Иван Ургант жестко "подколол" белорусского президента

Вот уже вторую неделю новости о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши активно обсуждаются в СМИ. Именно с сообщения о двух тысячах нелегалов начался вторничный выпуск "Вечернего Урганта".

Телеведущий объяснил зрителям, что желающие прорваться в Польшу – не белорусы, а заодно колко пошутил над Александром Лукашенко, который во время протестов разгуливал по городу с автоматом Калашникова.

"Какой белорус захочет сбежать из Белоруссии?! Это мигранты из стран Ближнего Востока, которые идут через Белоруссию транзитом. Честно говоря, не понимаю, почему они не рассматривают Белоруссию как конечную точку своего пути. Зачем искать лучшее место для жизни, когда ты уже в раю?"

– пошутил Ургант.

Ведущий вечернего шоу также уточнил, что беженцы ищут убежища от опасности. По мнению Урганта, республика – это именно такое место. Якобы там всех защищают, а самое яркое тому подтверждение – Лукашенко с автоматом.

Соведущий, Дмитрий Хрусталев, и вовсе в шутку обиделся, что нелегалы выбирают для убежища Евросоюз, а не Россию. Его мнение поддержал комик, сказав, что в нашей стране рады всем. Только главное, чтобы нелегалы не начинали заниматься стендапом.

Напомним, что ранее десятки мигрантов все-таки смогли прорваться из Белоруссии в Польшу.