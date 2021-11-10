На Первом канале в шутку напомнили о выходке Лукашенко с автоматом из-за мигрантов на границе

На Первом канале в шутку напомнили о выходке Лукашенко с автоматом из-за мигрантов на границе
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Ургант жестко "подколол" белорусского президента

Вот уже вторую неделю новости о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши активно обсуждаются в СМИ. Именно с сообщения о двух тысячах нелегалов начался вторничный выпуск "Вечернего Урганта". 

Телеведущий объяснил зрителям, что желающие прорваться в Польшу – не белорусы, а заодно колко пошутил над Александром Лукашенко, который во время протестов разгуливал по городу с автоматом Калашникова. 

"Какой белорус захочет сбежать из Белоруссии?! Это мигранты из стран Ближнего Востока, которые идут через Белоруссию транзитом. Честно говоря, не понимаю, почему они не рассматривают Белоруссию как конечную точку своего пути. Зачем искать лучшее место для жизни, когда ты уже в раю?"

– пошутил Ургант. 

Ведущий вечернего шоу также уточнил, что беженцы ищут убежища от опасности. По мнению Урганта, республика – это именно такое место. Якобы там всех защищают, а самое яркое тому подтверждение – Лукашенко с автоматом. 

Соведущий, Дмитрий Хрусталев, и вовсе в шутку обиделся, что нелегалы выбирают для убежища Евросоюз, а не Россию. Его мнение поддержал комик, сказав, что в нашей стране рады всем. Только главное, чтобы нелегалы не начинали заниматься стендапом.

Напомним, что ранее десятки мигрантов все-таки смогли прорваться из Белоруссии в Польшу. 

Источник: "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Сергей Нефедов
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Как они там попадают...вроде граница на замке,,,и мышь не пролезит, а тут бац и аж тысячами. Это становится совсем интересно.
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