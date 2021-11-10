Молодые люди еще больше подогрели интерес к своей паре

Вокруг фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина, которые участвуют в проекте "Ледниковый период", ходит много слухов. Общественность подозревает, что между молодыми людьми вспыхнули чувства. Крайний номер пары укрепил уверенность зрителей в романтической связи спортсменки и звезды "Тик-Тока".

В седьмом выпуске шоу Медведева и Милохин показали трогательный номер. Они предстали перед зрителями и судьями в образах двух влюбленных – Ромео и Джульетты. В конце выступления Евгения и Даня спрятались за ширмой. Благодаря специальной подсветке были отчетливо видны только их силуэты. В какой-то момент создалось такое впечатление, будто фигуристка и блогер прильнули друг к другу губами.

Этот момент не остался незамеченным. Ведущая "Ледникового периода" Алина Загитова решила поинтересоваться, действительно ли участники проекта поцеловались или же это была постановка.

Блогер решил сохранить интригу, передает "Газета.ру".

"Это наш секрет", – лукаво ответил Милохин.

Загитова отметила, что пара отлично раскрывается в романтических номерах. С мнением олимпийской чемпионки согласились многие.

Ранее Милохин впервые ответил на слухи о романе с Медведевой. Звезда "Тик-Тока" признался – ему очень приятно, что общественность обращает внимание на их с Евгенией тандем.

Дане нравится, когда поклонники делают видео романтического характера с ним и с фигуристкой.