Поргина назвала "глупостью" решение Хабенского вернуть спектакль Богомолова

Поргина назвала "глупостью" решение Хабенского вернуть спектакль Богомолова
Людмила Поргина. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка не видит в работе режиссера ничего шедеврального

Актриса Людмила Поргина прокомментировала новость о возвращении новым художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским спектакля Константина Богомолова. Речь идет о нашумевшей постановке "Идеальный муж. Комедия".

Напомним, в сентябре этого года бывший директор театра Сергей Женовач снял с репертуара спектакль Богомолова. После увольнения деятеля культуры Хабенский принял решение возобновить показы работы режиссера. На сцене постановка будет представлена 22 и 23 декабря.

Вдова Николая Караченцова не понимает, зачем новый худрук МХТ имени Чехова вернул скандальную постановку, передает BLITZ+.

"Мне это смешно, переписанная глупость", – заявила Поргина.

Людмила Андреевна отметила, что спектакль не раз подвергался критике. Артистка добавила – многих православных людей возмутила работа Богомолова. Они призывали запретить данную постановку, которая никак не соответствовала их картине мира.

Решение Женовача распрощаться с "Идеальным мужем" обрадовало категорично настроенную общественность. Хабенский же своими действиями вновь подлил масла в огонь.

Поргина предположила, что Константин считает работу супруга Ксении Собчак каким-то шедевром. Сама она не разделяет мнение народного артиста РФ.

Ранее появились слухи о том, что Хабенский вернул спектакль назло бывшему директору театра. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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