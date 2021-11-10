Позицию артистки решили не критиковать

Некоторое время назад сестра Софии Ротару Аурика заявила, что певица не приезжает в Крым, так как ждет, пока полуостров вновь будет принадлежать Украине. Данное заявление прокомментировала сенатор от Республики Ольга Ковитиди.

Член Совета Федерации пригласила сестер посетить полуостров. Политик напомнила, что исполнительница хита "Белая зима" владеет собственным домом Villa Sofia, который находится в Ялте. Примечательно, что, по словам Аурики, апартаменты пустуют уже долгое время.

Также Ковитиди добавила – Ротару спокойно гастролирует с концертами по России. Поэтому если София Михайловна заедет в Крым, то ничего страшного не произойдет, передает News.ru.

"Ей ничего не стоит заехать к себе домой в Villa Sofia и ещё раз насладиться целебным крымским воздухом", – отметила Ольга Федоровна.

Сенатор заявила, что благодаря крымскому воздуху София Михайловна избавилась от астмы. По словам политика, жители Республики любят творчество сестер Ротару и ждут их в гости.

Ковитиди оценила фразу Аурики о возвращении Крыма в состав Украины. Член Совфеда считает, что к подобному нужно относиться с пониманием, ведь это своеобразная приверженность "политической моде".

Ольга Федоровна выразила уверенность в том, что рано или поздно Ротару примет тот факт, что Крым является российским, и приедет в Республику.

Ранее сестра Софии Михайловны заявила, что артистка не видела Villa Sofia около шести лет.