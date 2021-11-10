Актер не смог найти общий язык с некоторыми коллегами

В начале июля этого года появилась информация о внезапном увольнении советского и российского актера Виктора Сухорукова из Театра имени Моссовета. В учреждении культуры он проработал около 10 лет. В интервью "Московскому Комсомольцу" народный артист РФ рассказал, что покинул родной театр из-за некоторых личностей.

Сухоруков признался, что ему было непросто распрощаться с Театром Моссовета. Однако Виктор Иванович не жалеет о принятом решении.

По словам актера, он сбежал не от самого учреждения культуры, а от людей, которые там работали. Жизнь артисту отравляли режиссер Юрий Еремин, а также новый художественный руководитель Евгений Марчелли. К слову, этот пост заслуженный деятель искусств РФ занял в сентябре 2020 года.

Сухоруков отметил, что Еремин вел себя достаточно агрессивно и периодически дерзил. Что касается Марчелли, то он проявлял равнодушие по отношению ко всему происходящему, а также демонстрировал безынициативность.

"Они мне не по сердцу", – отрезал Виктор Иванович.

Актер добавил, что новый худрук его не впечатлил. Он не проявлял лидерские качества, которые должен иметь каждый руководитель.

Данные факторы повлияли на решение Сухорукова уйти из учреждения культуры. На данный момент артист играет на сцене Театра имени Вахтангова. Виктор Иванович получил роль Николая Болконского во втором составе спектакля "Война и мир".

Ранее стало известно о том, что вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета решил уйти Александр Домогаров.