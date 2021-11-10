Орейро официально стала гражданкой России

Артистке вручили заветный бордовый паспорт

Сегодня, 10 ноября, известная латиноамериканская актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Кадры с знаменательного события в жизни "Дикого ангела" появились в интернет-пространстве.

На ролике невооруженным глазом видно, как артистка очень рада обретению нового документа. Орейро широко улыбается и с благодарностью смотрит на госслужащего, который вручил ей заветный паспорт.

Стоит отметить, что знаменитость пришла на официальную церемонию, как на праздник. Артистка надела красивый брючный костюм белоснежного цвета.

К слову, недавно стало известно, какая выгода ждет латиноамериканку после получения нашего паспорта.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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