Шоу выйдет в обновленном формате

Многим российским зрителям полюбился телепроект "Две звезды". В последний раз это шоу вышло на экраны в канун новогодних праздников в 2014-м году. В роли ведущей тогда выступала знаменитая российская артистка Анастасия Заворотнюк. Теперь же ее место решено отдать экс-звезде известного тревел-шоу "Орел и решка" Жанне Бадоевой.



Стоит отметить, что преданные поклонники главной "Няни страны" особенно ценили это шоу за возможность в очередной раз полюбоваться на жизнерадостную и остроумную Заворотнюк. Однако тяжелая болезнь не позволяет Анастасии участвовать в каких-либо публичных проектах. В конце концов организаторы решили отдать эту высокую должность Бадоевой.

Помогать новой телеведущей освоиться на проекте будет известный артист Дмитрий Нагиев – гуру всевозможных шоу поможет коллеге разобраться в хитростях этой новой для нее телепередачи.

Любопытно, что теперь программа станет выходить в обновленном формате. В категории "любители" на этой телепередаче будут выступать знаменитые звезды вместе со своими наследниками. Организаторы также решили немного скорректировать название популярного проекта, теперь он именуется "Две звезды. Отцы и дети".

Известно, что в программе приняли участие Наташа Королева вместе с сыном Архипом, Олег Газманов и его наследник Родион, Александр Маршал и сын Артем, Таисия Повалий и ее наследник Денис, а также другие звездные родители и дети.

К слову, недавно дочка Анастасии Заворотнюк Анна поделилась последними новостями о здоровье звездной матери. Девушка заявила, что врачи оценивают состояние Анастасии как стабильное.