Первой супруги Александра Збруева не стало на 81-м году жизни

Скончалась звезда ленты "Иваново детство". Одна из самых ярких актрис Советского Союза Валентина Малявина ушла из жизни еще в конце октября, но стало известно об этой трагедии лишь сейчас.

Причина смерти заслуженной артистки России неизвестна. Звезда СССР обрела последнее пристанище на Троекуровском кладбище.

Малявина появилась в десятках популярных и любимых россиянами фильмах. Пять лет артистка провела в местах лишения свободы по обвинению в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. Малявина своей вины не признавала.

Экс-супруг актрисы Александр Збруев прокомментировал "Пятому каналу" смерть бывшей жены. По его словам, Малявина была очень талантлива – она работала даже с Андреем Тарковским, но ее жизнь сложилась трагически. Последние годы артистка, фактически потерявшая зрение, жила в доме престарелых, пишет РИА ФАН.