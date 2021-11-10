Умерла известная советская актриса Малявина

Умерла известная советская актриса Малявина
Кадр из фильма "Мой дом - театр" (1975)
Первой супруги Александра Збруева не стало на 81-м году жизни

Скончалась звезда ленты "Иваново детство". Одна из самых ярких актрис Советского Союза Валентина Малявина ушла из жизни еще в конце октября, но стало известно об этой трагедии лишь сейчас. 

Причина смерти заслуженной артистки России неизвестна. Звезда СССР обрела последнее пристанище на Троекуровском кладбище. 

Малявина появилась в десятках популярных и любимых россиянами фильмах. Пять лет артистка провела в местах лишения свободы по обвинению в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. Малявина своей вины не признавала. 

Экс-супруг актрисы Александр Збруев прокомментировал "Пятому каналу" смерть бывшей жены. По его словам, Малявина была очень талантлива – она работала даже с Андреем Тарковским, но ее жизнь сложилась трагически. Последние годы артистка, фактически потерявшая зрение, жила в доме престарелых, пишет РИА ФАН

Источник: Союз кинематографистов России ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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