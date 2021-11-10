"Алишера вырезали": СТС избавился от Моргенштерна в новом шоу

"Алишера вырезали": СТС избавился от Моргенштерна в новом шоу
Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал с Днем Победы дорого обошелся певцу

Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн серьезно подпортил себе жизнь неосторожным высказыванием в интервью Ксении Собчак о бессмысленности празднования Дня Победы. Так, он должен был дебютировать на российском телевидении в шоу "Русский ниндзя". Однако руководство СТС решило обойтись без него, что подтвердил продюсер популярного телеканала Вячеслав Муругов.

На своей странице в социальной сети продюсер разместил обновленную афишу долгожданного телепроекта. Все, что изменилось на рекламе – это фигура Моргенштерна. Теперь она прикрыта маской стража из нашумевшего корейского телесериала "Игра в кальмара".

По всей видимости, организаторы шоу нашли более достойную фигуру на роль телеведущего. Также Муругов сообщил о дате выхода телепроекта. "Русский ниндзя" появятся на всех экранах страны уже 22 ноября в 20:00.

Интернет-пользователи активно отреагировали на новость о том, что висящее на волоске шоу все-таки выйдет на ТВ.

"Алишера везде вырезали", "Нормально так, зацензурили Моргенштерна", "Культура отмены в России", "Все прекрасно знают, кто скрывается за маской", "За маской другой ведущий", – делятся догадками комментаторы.  

К слову, недавно в социальных сетях распространилась информация о том, что телеканал СТС потерял целых 60 миллионов рублей из-за оскандалившегося Моргенштерна. Такая огромная сумма была потрачена на рекламу телепроекта.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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