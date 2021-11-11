Спортсменка получила престижную награду

Прославленная спортсменка Алина Кабаева редко балует журналистов интервью и участием в различных съемках. С момента ее последнего появления в эфире телеканала "Россия 1" прошло больше двух месяцев. И вот снова олимпийская чемпионка порадовала общественность своим выходом в свет.

Кабаева приехала в Италию на 39-й Международный кинофестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. Там Алина была награждена золотым Венком почета, который является своеобразным "Оскаром" в мире спорта.

Престижную награду спортсменка получила за то, что активно популяризирует спорт среди молодежи, передает "Комсомольская Правда".

Многие обратили внимание на внешний вид Кабаевой. На фестивале чемпионка появилась в белом платье с черными узорами в виде цветов и воротником, оформленным бантом в цвет принта. Свой романтичный образ Алина дополнила жемчужными серьгами и прической-мальвинкой.

Представители СМИ обратили внимание на то, что эти же сережки олимпийская чемпионка надевала в прошлый раз, когда с экрана в студии "России 1" высказывалась о засуживании гимнастки Дины Авериной.

Напомним, тогда Алина предстала перед публикой в платье насыщенного красного цвета с широким поясом. Позже скандально известная телеведущая Ксения Собчак выяснила, что за яркий наряд Кабаева отдала более 250 тысяч рублей.

Ранее тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова отреагировала на новость о получении Кабаевой спортивного "Оскара".