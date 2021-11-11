Печальный инцидент загубил карьеру актрисы

В конце октября не стало советской и российской актрисы Валентины Малявиной. Однако в СМИ информация о ее смерти появилась только накануне. Бывший муж заслуженной артистки РФ Александр Збруев рассказал, как один инцидент разделил ее жизнь на "до" и "после".

В 1983 году Малявину посадили в тюрьму. Деятельницу культуры обвинили в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. На свободу Валентина Александровна вышла в 1988 году.

Если раньше актриса активно снималась в кино и сотрудничала с видными режиссерами, то после освобождения ее популярность начала постепенно угасать. По словам Збруева, многие коллеги стали относиться к ней с пренебрежением, передает "Газета.ру".

"Думаю, многие коллеги от нее отвернулись. <> Не было предложений о помощи", – отметил Александр Викторович.

После выхода из тюрьмы Малявина снялась в пяти картинах: "Муж и дочь Тамары Александровны", "Женщины, которым повезло", "Отче наш", "Женщина для всех", "Осенние соблазны" и "Редакция".

Актерскую карьеру Валентина Александровна завершила в конце 90-х. Артистка потеряла зрение, поэтому уже не имела возможности сниматься в кино.

Спустя некоторое время Малявина попала в специализированный дом престарелых. Деятельница культуры больше не хотела общаться со старыми знакомыми. Поэтому она просила у работников пансионата, чтобы к ней никого не пускали.

Валентине Александровне было 80 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.