У актрисы зафиксированы множественные переломы и повреждения внутренних органов

Звезда российского кино Елена Сафонова, попавшая днем ранее в автомобильное ДТП в центре Москвы, в настоящее время находится в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно сегодня, 11 ноября.

Согласно приведенным данным, актриса находится в НИИ имени Склифосовского. Пациентка лежит в отделении "Вторая травма" с температурой тела 36,6, о чем сообщает РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее стало известно, что Сафонова попала в крупное ДТП на проспекте Мира, получив серьезнейшие травмы. По информации источника, у 65-летняя знаменитости зафиксированы пелеломы бедер и надколенника. В момент аварии она, по неподтвержденной информации, находилась за рулем одного из легковых автомобилей. Еще один участник дорожного движения также попал в больницу.

Как пишет телеканал "360", Сафонова, управляя транспортом, врезалась в иномарку, которая в один момент встала перед ней. У звезды выявили переломы ребер, колена и руки, пострадали внутренние органы. Позднее в СМИ появилась информация, что ДТП могла спровоцировать местная жительница 21-летнего возраста, которая находилась за рулем иномарки. На машине числится несколько десятков неоплаченных штрафов. Сам владелец указал, что не видел автомобиль уже довольно давно – приобрел транспорт в автосалоне и сразу же подарил родственнику.

Информацию позднее прокомментировали в столичном Комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, заявив, что за такое количество штрафов необходимо сразу же лишать лицо водительских прав.