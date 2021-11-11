На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в роли Наполеона

На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в роли Наполеона
Владимир Зеленский. Кадр из фильм "Ржевский против Наполеона"
Причина кроется в том, что в картине снялся попавший в "черный список" Незалежной российский актер

Государственное агентство Украины по вопросам кино объявило о запрете проката картины под названием "Ржевский против Наполеона" с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщает издание "Українськi Новини".

"Ржевский против Наполеона" – это российско-украинская комедия, которая вышла на экраны в 2012 году. Режиссером фильма выступил российский сценарист Марюс Вайсберг. Также в создании картины участвовал нынешний президент Незалежной вместе со своими коллегами из компании "Квартал 95".

В Госкино акцентировали внимание на том, что прокатное удостоверение на комедию не выдавалось ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года. В "черный список" фильм попал из-за одного российского актера. Речь идет о Юрии Гальцеве, который в том же году вошел в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. К слову, юмористу досталась роль второго плана – он предстал перед зрителями в образе мэра.

Напомним, в картине Зеленский сыграл Наполеона Бонапарта. Также в ней снялись Павел Деревянко (поручик Ржевский), Светлана Ходченкова (Наташа Ростова), Михаил Ефремов (Лев Толстой), Анна Семенович (Острожская), Ксения Собчак (мадам Ксю-Ксю) и другие знаменитости.

Комедия "Ржевский против Наполеона" собрала большое количество негативных отзывов. На популярном интернет-сервисе "КиноПоиск" фильму дали три балла из десяти возможных.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко оценил шутки компании Зеленского "Квартал 95" в свой адрес. 

Источник: Українськi Новини ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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