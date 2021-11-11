Музыканту было 68 лет

Умер российский певец и композитор Вячеслав Горский. Трагическую новость сообщил на странице музыканта в "Фейсбук" его сын Игорь.

Наследник продюсера уточнил, что его сердце перестало биться в среду, 10 ноября. Вячеслав Лазаревич скончался в больнице, куда он ранее поступил с переломом ноги.

По словам Игоря, отцу сделали операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако в какой-то момент у музыканта начались проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у него пневмонию.

Во вторник ночью Вячеслав Лазаревич попал в реанимацию. К сожалению, спасти композитора не удалось. У него остались жена Лидия Леонидовна, а также два сына – Игорь и Евгений.

Наследник певца отметил, что все мероприятия, посвященные памяти музыканта, будут проходить после того, как эпидемиологическая обстановка в России улучшится.

Новость о смерти Горского расстроила пользователей Сети.

"Соболезную! Замечательный человек! Одаренный!", "Игорь, Лидочка, дорогие, как больно это узнать!", "Мои самые искренние соболезнования..." – прокомментировали они.

Вячеслав Лазаревич окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу фортепиано. Также он учился в МГПИ имени Ленина на музыкальном факультете.

Горский известен как создатель и руководитель ансамбля "Квадро". Он не раз становился лауреатом международных джазовых фестивалей.

Артист выпустил около 20 авторских альбомов. В его музыке соединялись такие направления, как джаз, фанк, рок, классика и этнические мотивы.