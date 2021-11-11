Артистки так и не смогли найти общий язык

Фанаты сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона. История взаимоотношений семей Ковалевых и Будько полюбилась многим. Чтобы скрасить ожидание общественности, герои картины в интервью делятся историями, о которых мало кто знает. Так, исполнительница роли Валюхи Татьяна Кравченко рассказала о ссоре с Людмилой Артемьевой – экранной Ольгой Николаевной.

Кравченко призналась, что она не смогла найти общий язык со своей коллегой по съемочной площадке. Примечательно, что в шестом сезоне сериала героини артисток демонстрировали теплые доверительные отношения. В реальной жизни все оказалось совсем не так, передает издание "Аргументы недели".

"Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги", – отметила Татьяна Эдуардовна.

Актриса вспомнила, как в ее день рождения журналисты начали интересоваться, как она относится к Артемьевой. В тот момент Кравченко была слегка навеселе. Не опасаясь за последствия, к которым могут привести ее откровения, деятельница культуры выдала все, что думает о Людмиле Викторовне.

Когда артистка пришла в себя, то поняла, что ничего уже не изменить. Слова кинозвезды к тому моменту дошли до ее коллеги. В итоге исполнительница роли Ольги Ковалевой затаила обиду на Кравченко.

Ранее актер Анатолий Васильев прокомментировал слухи о ссоре с Федором Добронравовым. Он заверил, что никакого конфликта между ними не было.