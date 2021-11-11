Артист намерен добиться справедливости

В жизни Прохора Шаляпина, похоже, наступила черная полоса. Артист еще не успел толком оправиться от смерти Татьяны Дэвис, но теперь на кону стоит честь его матери, которую обвинили в коррупции.

Выпускник "Фабрики звезд" уже обратился за помощью к Кате Гордон, которая будет защищать интересы Елены Колесниковой в суде. Сам певец уверен, что его родительницу оклеветали.

Шаляпин рассказал, что Колесникову держали на допросе 14 часов, при том, что женщина больна сахарным диабетом. После этого к ней домой приехали с обыском, во время которого правоохранители якобы вели себя как бандитская шайка.

Но певец будет бороться до последнего.

"Этот суд – самое начало, там много голов слетит. Информация, которой обладаю я, будет очень интересна Следственному комитету, потому что там очень много грязи и коррупции",

– заключил Прохор.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что мать Шаляпина будут судить сразу по двум статьям: за взяточничество и служебный подлог. По предварительной информации, Колесникова в 2019-2021 году несколько раз злоупотребила должностными полномочиями. Изначально в преступлении женщина созналась, но после решила сменить тактику. Теперь она свою вину отрицает.