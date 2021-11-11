"В глазах грусть": Кикабидзе поделился первой фотографией после смерти жены

"В глазах грусть": Кикабидзе поделился первой фотографией после смерти жены
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По артисту видно, как тяжело он переживает потерю

Ровно месяц назад, 11 октября, этот мир покинула любимая супруга известного советского артиста Вахтанга Кикабидзе Ирина. Для звезды культового кинофильма "Мимино" смерть жены стала сокрушительным ударом. Долгое время Вахтанг Константинович чурался публики, однако сегодня, в четверг, решил выложить свежую фотографию в социальную сеть.

Затишье перепугало преданных поклонников, которые распереживались за здоровье убитого горем артиста. Несмотря на его негативное отношение к России и явные русофобские настроения, люди еще помнят его прекрасную игру в советских фильмах и всем сердцем сопереживают выдающемуся актеру.

Многие отметили, что страшная трагедия серьезно сказалась на Кикабидзе. Вахтанг Константинович свежим кадром постарался показать поклонникам, что держится молодцом и не собирается унывать. На фотографии он вразвалку сидит на диване и широко улыбается. Однако бдительные подписчики заметили, что никакая улыбка не может скрыть искреннюю глубокую печаль, которая поселилась во взгляде актера.

"Улыбка на лице, а в глазах грусть не скрыть. Сил вам и здоровья, любимый артист", "Всего доброго! Здоровья, удачи во всем!", "Дядя Вахтанг, здоровья вам и долгих лет жизни", "Наш кумир! Живите долго", – пишут растроганные интернет-пользователи.  

К слову, раньше о состоянии Кикабидзе с тревогой высказалась известная певица Нани Брегвадзе. Артистка заявила, что очень переживает за коллегу, сердце которого разбито после смерти любимой женщины. Напомним, супружеская пара прожила душа в душу почти 60 лет. Ради любимого человека в молодости Ирина даже отказалась от карьеры балерины, хотя до встречи с будущим супругом была весьма успешна на театральной сцене.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Здоровья, Мимино!!!
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