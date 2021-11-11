Сын певицы опроверг тревожные новости

Какие только болезни неравнодушные поклонники не подозревали у Софии Ротару: от онкологии до Паркинсона. В Сети все чаще стали появляться видео, на которых у певицы дрожат руки, голова. Масла в огонь добавил Сергей Соседов, который накануне с сожалением отметил, что "годы берут свое", поэтому состояние "хуторянки" оставляет желать лучшего. Сын знаменитости не выдержал и ответил обидчику матери.

Журналисты "МК" решили узнать, действительно ли здоровье стало чаще подводить любимицу миллионов. И если сама Ротару никаких комментариев не дает, то поговорить согласился ее наследник Родион Евдокименко.

Когда репортеры поинтересовались, неужели известный критик говорит правду, то сын Софии Михайловны не смог сдержать эмоций.

"А кто такой Соседов? Смешно. Соседов – моль",

– отрезал Евдокименко.

Также сын Ротару поспешил успокоить фанатов, заверив, что с его мамой все хорошо, поэтому поводов для волнения нет.

Ранее слухи о страшной болезни Ротару опровергла и сестра певицы. В ходе своего последнего интервью Аурика заверила, что София Михайловна полна сил и готова покорять новые вершины. По словам родственницы, знаменитость будет радовать своих преданных поклонников еще долгое время.