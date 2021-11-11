Интернет-разведчики сумели найти точную цену одеяния знаменитости

Недавно именитая гимнастка Алина Кабаева побывала на церемонии вручения престижной спортивной награды. Для торжественного мероприятия знаменитость выбрала закрытое белое платье свободного кроя. Однако многих интернет-пользователей образ Кабаевой разочаровал. Тем более, что простецкое платье оказалось безумно дорогим.



Российская гимнастка блеснула на мероприятии Sports Movies & TV 2021, которое проходило в Милане. Наша чемпионка взяла главный приз "Венок почета". Стоит отметить, что это эдакий "Оскар" в мире спорта, так что россияне могут смело гордиться успешной соотечественницей. И, если спортивные достижения знаменитости ни у кого не вызывают сомнения, то ее новый наряд послужил причиной бурного обсуждения в интернете.

Закрытое белое платье с воротничком а-ля школьница и скромно зачесанные назад волосы привели пользователей Сети в ступор. При этом особо внимательным удалось разузнать цену наряда. По одной из версий, это платье обошлось звезде в целых 143 тысячи рублей. Некоторых поразило, что такой "бабушкин наряд" стоит баснословных денег. Россияне обвинили Кабаеву в отсутствии вкуса и посоветовали ей сменить стилиста.

"Ей с такими щечками нельзя такие наряды носить, этот стиль ее ужасно обабивает", "Стиль, конечно, на любителя", "Какой-то мастер класс "Как при больших деньгах одеваться фигово", "Как безвкусно можно потратить 143 тысяч", "Почему эти бабушкины платья столько стоят", – негодуют пользователи Сети.



Стоит отметить, что наряды гимнастки частенько становятся предметом активных обсуждений. Несколько месяцев назад Алина Кабаева появилась в эфире телепередачи "60 минут". Спортсменка была одета в платье насыщенного красного цвета, которое, как разузнала Ксения Собчак, стоит более 250 тысяч рублей.