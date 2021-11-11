Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Недавно именитая гимнастка Алина Кабаева побывала на церемонии вручения престижной спортивной награды. Для торжественного мероприятия знаменитость выбрала закрытое белое платье свободного кроя. Однако многих интернет-пользователей образ Кабаевой разочаровал. Тем более, что простецкое платье оказалось безумно дорогим.
Российская гимнастка блеснула на мероприятии Sports Movies & TV 2021, которое проходило в Милане. Наша чемпионка взяла главный приз "Венок почета". Стоит отметить, что это эдакий "Оскар" в мире спорта, так что россияне могут смело гордиться успешной соотечественницей. И, если спортивные достижения знаменитости ни у кого не вызывают сомнения, то ее новый наряд послужил причиной бурного обсуждения в интернете.
Закрытое белое платье с воротничком а-ля школьница и скромно зачесанные назад волосы привели пользователей Сети в ступор. При этом особо внимательным удалось разузнать цену наряда. По одной из версий, это платье обошлось звезде в целых 143 тысячи рублей. Некоторых поразило, что такой "бабушкин наряд" стоит баснословных денег. Россияне обвинили Кабаеву в отсутствии вкуса и посоветовали ей сменить стилиста.
"Ей с такими щечками нельзя такие наряды носить, этот стиль ее ужасно обабивает", "Стиль, конечно, на любителя", "Какой-то мастер класс "Как при больших деньгах одеваться фигово", "Как безвкусно можно потратить 143 тысяч", "Почему эти бабушкины платья столько стоят", – негодуют пользователи Сети.
Стоит отметить, что наряды гимнастки частенько становятся предметом активных обсуждений. Несколько месяцев назад Алина Кабаева появилась в эфире телепередачи "60 минут". Спортсменка была одета в платье насыщенного красного цвета, которое, как разузнала Ксения Собчак, стоит более 250 тысяч рублей.
Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными
Лидеры двух стран снова обсудили миграционный кризис