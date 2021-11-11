После коронавируса звезда заметно поправилась

Лариса Гузеева наконец-то вернулась к работе на Первом канале. В эфир вышел новый выпуск "Давай поженимся!", в котором телеведущая рассказала, как чувствует себя после перенесенного коронавируса.

Выпуск начался с того, что ведущая программы посетовала на то, что после болезни стала часто "тупить", забывать слова.

"Я до ковида и я сегодня – это два разных человека. Я почти месяц в Коммунарке провела. Это такой кошмар",

– пожаловалась Гузеева.

Также многие обратили внимание на то, что за время болезни телеведущая заметно поправилась. Об этом сказала и сама актриса, которая рассказала, что в тот момент, когда она лежала под капельницами, была похожа на раздутый шар.

Звезда советского кино объяснила, что ее лицо выглядит одутловатым из-за тех препаратов, которыми ее лечили. Но поклонники поддержали Ларису Андреевну, пожелав ей здоровья.

"Гузеева все время оправдывается, всем объясняет почему она полная или поправилась...зачем? Выглядит в свои года нормально", "Уважаемая Лариса, я рада тебя видеть, желаю тебе всего самого наилучшего. Ты не другая, ты такая же симпатичная как и прежде", "Милая Ларисочка! Как приятно снова видеть и слышать Вас в эфире!"

– написали преданные фанаты Гузеевой.

Ранее Гузеева жестко ответила хейтерам, которые продолжали поливать ее грязью несмотря на тяжелую болезнь.