В России предложили запретить украинскую музыку и кино

В России предложили запретить украинскую музыку и кино
Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Некоторые считают, что Киеву нужно отвечать его же монетой

Известный российский кинорежиссер Сарик Андреасян решил поднять важную для киноиндустрии тему. Культурный деятель убежден, что властям нашей страны пора строго ответить на антироссийские выпады украинского государства. По его мнению, справедливой реакцией на бесконечные черные списки Незалежной станет запрет на демонстрацию в России украинского кино. Также россияне вполне могут обойтись без украинской музыки.

Такой инициативой режиссер поделился с журналистами издания "Газета.ру". Культурный деятель признался: его достало читать новости о том, что отечественные проекты постоянно попадают в украинские черные списки. Только сегодня, 11 ноября, тамошние "стражи нравственности" запретили прокат комедии "Ржевский против Наполеона".

Андреасян подчеркнул, что действия украинских властей являются "абсолютной клоунадой". Режиссер считает, что Российская Федерация достаточно терпела выходки украинского государства и сейчас ей пора перейти к ответным мерам.

Как отметил Андреасян, незалежный бюджет серьезно пострадает, если на территории нашей страны будут запрещены музыканты, кинофильмы, телесериалы и другие творческие продукты, произведенные украинскими культурными деятелями.

Тем временем, на Украине продолжают вести русофобскую политику. Недавно глава местного МВД Денис Монастырский объявил, что Киев собирается провести новый вид границы с Москвой и Минском. Речь идет о неких "интеллектуальных рубежах".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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крым наш
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Запретить рогулей как вид!
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