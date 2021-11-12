Проблемы начались еще до съемок: малоизвестные факты о фильме "Девчата"

Проблемы начались еще до съемок: малоизвестные факты о фильме "Девчата"
Кадр youtube.com
Некоторые сцены заканчивались серьезными травмами

Легендарная советская кинолента "Девчата" появилась на экранах более 60 лет назад. Фильм сразу завоевал сердца телезрителей, однако никто не знал, какие страсти полыхали во время съемок.

Серьезные "проблемы" у режиссера Юрия Чулюкина появились еще до начала съемочного процесса. Главную героиню Тосю Кислицыну очень хотела сыграть его супруга Наталья Кустинская. Однако худсовет решил отдать эту роль малоизвестной актрисе Надежде Румянцевой. Режиссер опасался гнева своей жены и до последнего не говорил ей о том, что она осталась без вожделенной роли. В итоге Кустинскую поставили в курс дела, когда съемки были в самом разгаре. Разумеется, дома Чулюкину за это серьезно досталось.

Впрочем, Румянцевой тоже пришлось побороться за эту роль. 31-летняя Надежда играла 18-летнюю Тосю, так что ей пришлось попотеть на пробах, чтобы убедить комиссию в своем таланте перевоплощения. Нелегко пришлось и Николаю Рыбникову. Чтобы сыграть Илью Ковригина, ему потребовалось сбросить целых 20 килограммов.

Изначально съемки проводились в весьма суровых условиях. Действие картины разворачивается в холодном уральском поселке лесорубов. При этом на самом деле картину снимали в Пермском крае, где тоже было весьма прохладно. Иногда температура воздуха опускалась до минус 45 градусов. В итоге создатели киноленты были вынуждены держать камеры под полушубками, в противном случае оборудование отказывалось работать.

Мороз был такой силы, что в одной из сцен Рыбников получил травму. Металлическая ложка примерзла к его языку, и ее пришлось отрывать вместе с мясом. В конце концов организаторы решили перенести съемки в Тверскую область, где было намного теплее, и продолжили работу в более комфортных условиях.

К слову, недавно "Утро.news" рассказывало, как сложилась судьба Ксан Ксаныча из этого легендарного кинофильма.

Источник: Клео ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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