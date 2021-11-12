Певец Агаларов сошелся с бывшей женой – СМИ

Певец Агаларов сошелся с бывшей женой – СМИ
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модель появилась на мероприятии, организованном исполнителем

В минувший четверг азербайджанский певец и музыкант Эмин Агаларов публично презентовал свой бизнес-проект "Репутация". На мероприятие, которое состоялось в Доме Пешкова, были приглашены различные представители шоу-бизнеса. Среди присутствующих оказалась и Алена Гаврилова – бывшая супруга артиста.

Эмин и Алена начали встречаться в 2018 году. По некоторым данным, исполнитель и модель состояли в гражданском браке. В том же году у пары родилась дочь Афина.

В 2020 году Агаларов объявил, что они с Гавриловой расстаются. Называть причины разрыва музыкант тогда не стал.

На мероприятии бывшие супруги появились по отдельности. Они старательно делали вид, что их больше ничего не связывает. Однако ходят слухи, что Эмин и Алена снова вместе. Якобы они воссоединились еще полгода назад, пишет PEOPLETALK.

По каким-то причинам певец и модель скрывают свое воссоединение. Преданные поклонники Эмина ждут, когда он сообщит эту радостную новость. Ведь пару считали одной из самых красивых в шоу-бизнесе.

Первой женой Агаларова стала дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла. Они состояли в браке с 2006 по 2015 годы. В этот период у супругов родились близнецы Али и Микаил. В 2017 году исполнитель удочерил наследницу экс-супруги Амину. К слову, Лейла взяла девочку из детского дома. 

Ранее музыкант поделился редким фото всех своих детей. 

Источник: PEOPLETALK ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость329883
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да всем как то по)(уй :)
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