Знаменитостям удалось мирно решить этот вопрос

Актриса Агата Муцениеце рассказала о том, как они с бывшим мужем Павлом Прилучным поделили совместно нажитое имущество. Экс-супруги стали теми немногими, кто не стал устраивать войну за недвижимость.

Муцениеце и Прилучный сыграли свадьбу в 2011 году. Спустя несколько лет у артистов родился сын Тимофей. В 2016 году на свет появилась их общая дочь Мия.

В феврале прошлого года общественность взбудоражила новость о том, что Агата и Павел разводятся. Официальный разрыв деятелей культуры произошел в июне. Стоит отметить, что актриса не стала запрещать бывшему мужу общаться и видеться с наследниками.

За годы брака знаменитости успели обзавестись загородным домом и квартирой в Москве. В эфире ютуб-шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики" Муцениеце отметила, что коттедж достался звезде сериала "Мажор". Этот дом, как уточнила актриса, находился в ипотеке.

Что касается Агаты, то она вместе с детьми переехала в московскую квартиру.

"Я ее [квартиру] оставила себе, а ему оставила дом. Все честно", – заявила Муцениеце.

Артистка акцентировала внимание на том, что раздел имущества прошел гладко – без скандалов и судебных разбирательств. Также она объяснила, зачем Прилучный спустя некоторое время после развода продал тот самый дом. Агата считает, что Павел попросту не захотел жить там, где произошел раскол семьи.

Ранее актриса Екатерина Шпица прокомментировала слухи о сыне от Прилучного.