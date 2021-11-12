Собчак рассказала об изменившем ее жизнь решении после смерти отца

Собчак рассказала об изменившем ее жизнь решении после смерти отца
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер хотела сбежать от воспоминаний, которые приносили боль

Ксения Собчак вспомнила о том, как ее жизнь поменялась на 180 градусов после смерти отца – первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Александровича. Блогер разоткровенничалась в своем закрытом телеграм-канале "Осторожно: личное!".

Напомним, политик скончался 19 февраля 2000 года. По официальной версии, у Собчака остановилось сердце. Его похоронили на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге.

В тот момент Ксения Анатольевна училась в одном из университетов северной столицы. Смерть Анатолия Александровича выбила блондинку из колеи. Она приняла решение уехать из Питера, чтобы спрятаться от воспоминаний, связанных с родителем.

"Я решила переехать в другой город, чтобы ничего не напоминало о той жизни. Мне показалось важным все поменять", – написала бывшая звезда "Дома-2".

Уход отца, как призналась Собчак, разрушил весь ее мир. Единственным выходом телеведущая считала переезд в Москву, где она могла начать все с чистого листа. Спустя полгода после смерти госдеятеля Ксения Анатольевна подготовила все необходимые документы, чтобы перевестись в столичный ВУЗ, передает "Общественная служба новостей".

Блогер отметила, что у них с отцом была особая связь. Знаменитость всегда считала себя папиной дочкой. Анатолий Александрович никогда не "пилил" наследницу и не заставлял ее делать что-то против ее воли.

А вот с матерью Людмилой Нарусовой у блондинки складывались не такие теплые отношения. По словам Собчак, сенатор частенько читала ей нотации и пыталась учить жизни.

Одни из самых ярких воспоминаний Ксении Анатольевны связаны с поездками на дачу в Солнечное. Там отец учил ее готовить узбекский плов. Вкус блюда, приготовленного руками родителя, звезда помнит до сих пор. 

Ранее Андрей Малахов рассказал об общем ребенке с Собчак. 

Источник: Телеграм-канал "Осторожно: личное!" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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