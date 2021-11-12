Боярский едва не погиб на съемках "Трех мушкетеров"

Боярский едва не погиб на съемках "Трех мушкетеров"
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Тогда артист лишился зуба

Съемки в фильме "Три мушкетера" могли стоить актеру Михаилу Боярскому жизни. Об этом рассказал профессиональный каскадер Николай Ващилин.

Речь идет о сцене сражения героя Боярского с Владимиром Балоном, которому досталась роль гвардейца кардинала Де Жюссака. В тот момент, как отметил Ващилин, оба актера находились под действием алкоголя. Режиссер картины организовал съемки на мраморной лестнице, что с учетом состояния артистов было крайне опасным.

И неприятный инцидент все-таки произошел. Михаил Сергеевич поскользнулся, когда бежал по лестнице, и случайно наткнулся на шпагу Балона, передает URA.RU.

"Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил", – поделился воспоминаниями каскадер.

Про характер полученной Д’Артаньяном травмы Ващилин рассказывать не стал. Зато Николай вспомнил, как однажды он отменил съемку из-за того, что некоторые артисты были навеселе.

В тот день должна была сниматься конная сцена. Каскадер, который руководил процессом, прекрасно понимал – в таком состоянии ездить на лошадях очень рискованно. Поскольку на нем лежала большая ответственность, то постановщик трюков решил перестраховаться и перенести съемки на другой день. Подобное решение Ващилина вызвало гнев у всех присутствующих на площадке, ведь получалось, что целый день будет потрачен впустую.

Николай добавил, что все трюки, которые зрители видели в фильме, актеры выполняли самостоятельно. Так, например, он научил Боярского прыгать с балкона и приземляться на спину. 

Ранее стало известно, какую пенсию получает Михаил Сергеевич, а также другие знаменитости. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость330174
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да и фиг с ним
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