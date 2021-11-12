Монаршая особа заботится о том, чтобы все ее гости остались сытыми

Глава Великобритании Елизавета II продолжает традицию своего прадеда Эдуарда VII, которая связана со взвешиванием гостей для учета съеденной пищи. Такое предположение высказала королевский эксперт Ингрид Сьюард.

На странную традицию журналисты обратили внимание после того, как на Венецианском кинофестивале показали картину "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин. В одном из эпизодов леди Ди посещает Сандрингемский дворец. Вскоре после приезда принцесса Уэльская вынуждена пройти процедуру по измерению собственного веса. Взвеситься Диана должна была и перед тем, как покинуть усадьбу.

Сьюард связала это с правилами, которые действовали при Эдуарде VII. Король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии просил всех своих гостей вставать на весы перед началом и по завершении торжественного приема. Это было нацелено на то, чтобы определить – все ли посетители дворца наелись вдоволь. Мол, набранные килограммы гарантируют, что прием пищи прошел успешно, передает Daily Mirror.

Вполне возможно, что Елизавета II решила следовать данной традиции. Однако никакого официального подтверждения данной информации нет.

Ранее появилась слухи о том, что в преемницы Елизавете II начали готовить супругу принца Чарльза Камиллу Паркер-Боулз. Многие эксперты обратили внимание на то, что будущая вероятная королева Великобритании начала чаще появляться на публике.