"Начинаешь выгорать": Комиссаренко назвал причину ухода с ТНТ

"Начинаешь выгорать": Комиссаренко назвал причину ухода с ТНТ
Вячеслав Комиссаренко. Фото: instagram.com/slavakomissarenko
Стендапер заявил, что в определенные моменты злился от "самоповторов"

Популярный стендапер Вячеслав Комиссаренко рассказал в интервью Юрию Дудю, что решил покинуть телеканал ТНТ из-за проблем, связанных с творчеством.

Комик признался, что поначалу StandUp-шоу на канале кажется потолком – артисты чувствуют себя на высоте из-за достигнутой мечты. Однако затем стендаперы сталкиваются с реальностью, законы которой отходили какое-то время на второй план: вдруг оказывается, что у телевидениия есть собственный формат и рамки, а также законы, которые регулируют "объемы".

"И ты их выдаешь, а затем начинаешь выгорать, начинаются самоповторы", – заявил Комиссаренко.

Вячеслав вспомнил, как ему дали всего лишь пару недель на проработку стендапа. Однако он желал заняться куда более сложным материалом – выдать нечто, что оказалось бы свежим для зрителя и несло посыл под новым углом. Но был вынужден отказаться, так как рисковал в противном случае банально не успеть к сроку. 

"Потом тебя бы спросили: а где сам материал? Нужно было идти по наименьшему сопротивлению.  Но темы оказывались все банальнее. И от этого ты начинаешь злиться", – признался юморист.

Комиссаренко заявил, что его крайне раздражала необходимость ходить на запись новогоднего "Камеди" и с "истерикой" аплодировать на протяжении нескольких часов – в целом задача Вячеслава сводилась к тому, чтобы хлопать в ладоши вместе с остальными присутствующими. Выручал Харламов со своими искрометными номерами, однако положение это сильно не спасало.

Ранее Комиссаренко высмеял в эфире "Вечернего Урганта" Александра Лукашенко, обыграв диалог президента Белоруссии с его сыном. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США

Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

Украина отказывается возвращать России четыре миллиарда долларов

Власти Незалежной попытаются затянуть судебный процесс в Британии, предъявив Москве новые обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей