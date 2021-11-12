Стендапер заявил, что в определенные моменты злился от "самоповторов"

Популярный стендапер Вячеслав Комиссаренко рассказал в интервью Юрию Дудю, что решил покинуть телеканал ТНТ из-за проблем, связанных с творчеством.

Комик признался, что поначалу StandUp-шоу на канале кажется потолком – артисты чувствуют себя на высоте из-за достигнутой мечты. Однако затем стендаперы сталкиваются с реальностью, законы которой отходили какое-то время на второй план: вдруг оказывается, что у телевидениия есть собственный формат и рамки, а также законы, которые регулируют "объемы".

"И ты их выдаешь, а затем начинаешь выгорать, начинаются самоповторы", – заявил Комиссаренко.

Вячеслав вспомнил, как ему дали всего лишь пару недель на проработку стендапа. Однако он желал заняться куда более сложным материалом – выдать нечто, что оказалось бы свежим для зрителя и несло посыл под новым углом. Но был вынужден отказаться, так как рисковал в противном случае банально не успеть к сроку.

"Потом тебя бы спросили: а где сам материал? Нужно было идти по наименьшему сопротивлению. Но темы оказывались все банальнее. И от этого ты начинаешь злиться", – признался юморист.

Комиссаренко заявил, что его крайне раздражала необходимость ходить на запись новогоднего "Камеди" и с "истерикой" аплодировать на протяжении нескольких часов – в целом задача Вячеслава сводилась к тому, чтобы хлопать в ладоши вместе с остальными присутствующими. Выручал Харламов со своими искрометными номерами, однако положение это сильно не спасало.

Ранее Комиссаренко высмеял в эфире "Вечернего Урганта" Александра Лукашенко, обыграв диалог президента Белоруссии с его сыном.