"Уже совсем скоро": Яковлев поделился кадрами со съемок "Сватов-7"

"Уже совсем скоро": Яковлев поделился кадрами со съемок "Сватов-7"
Фото: scully/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мэтр продолжает хранить интригу

Известный режиссер Андрей Яковлев, занятый работой над народным телесериалом "Сваты", поделился недавно в социальных сетях уникальными кадрами – они сделаны во время съемок нового сезона.

Яковлев рассказал верным поклонникам, что решил вдруг перед самой премьерой долгожданной картины наконец завести аккаунт – пока что у него набралось чуть больше трех с половиной тысяч подписчиков. Здесь он делится кадрами с работы – как уточнил сам режиссер, страница предназначена для демонстрации съемочных процессов, актеров и дублей.

Андрей сообщил, что, прежде всего, хотел бы поделиться кадрами со "Сватов-7". На фотографиях можно заметить Валентину с Иваном Будько в их молодые годы.

В скором времени, написал Яковлев на своей странице в "Инстаграм", станет известно о точной дате выхода "Сватов-7" на экранах российского телевидения.

"Уже совсем скоро", – уточнил режиссер, обращаясь к подписчикам.

Напомним, седьмую часть "Сватов" сняли летом 2021 года в Грузии. По данным медиа, продолжения картины уже не последует.

Осенью актриса Олеся Железняк делилась подробностями о выходе нового сезона "Сватов": звезда сообщила, что уже в ноябре зрители могут посмотреть новый сезон. Актриса поделилась новостью со своего старого аккаунта в "Инстаграм" (второй создала из-за того, что однажды забыла пароль), где и порадовала армию своих многочисленных фанатов.

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно выразил сожаление из-за запрета "Сватов" к показу на территории Незалежной: глава государства с грустью признал, что не может посмотреть сериал со своими любимыми актерами 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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