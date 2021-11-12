Мэтр продолжает хранить интригу

Известный режиссер Андрей Яковлев, занятый работой над народным телесериалом "Сваты", поделился недавно в социальных сетях уникальными кадрами – они сделаны во время съемок нового сезона.

Яковлев рассказал верным поклонникам, что решил вдруг перед самой премьерой долгожданной картины наконец завести аккаунт – пока что у него набралось чуть больше трех с половиной тысяч подписчиков. Здесь он делится кадрами с работы – как уточнил сам режиссер, страница предназначена для демонстрации съемочных процессов, актеров и дублей.

Андрей сообщил, что, прежде всего, хотел бы поделиться кадрами со "Сватов-7". На фотографиях можно заметить Валентину с Иваном Будько в их молодые годы.

В скором времени, написал Яковлев на своей странице в "Инстаграм", станет известно о точной дате выхода "Сватов-7" на экранах российского телевидения.

"Уже совсем скоро", – уточнил режиссер, обращаясь к подписчикам.



Напомним, седьмую часть "Сватов" сняли летом 2021 года в Грузии. По данным медиа, продолжения картины уже не последует.

Осенью актриса Олеся Железняк делилась подробностями о выходе нового сезона "Сватов": звезда сообщила, что уже в ноябре зрители могут посмотреть новый сезон. Актриса поделилась новостью со своего старого аккаунта в "Инстаграм" (второй создала из-за того, что однажды забыла пароль), где и порадовала армию своих многочисленных фанатов.

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно выразил сожаление из-за запрета "Сватов" к показу на территории Незалежной: глава государства с грустью признал, что не может посмотреть сериал со своими любимыми актерами

