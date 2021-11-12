Шоувумен шокировала всех пассажиров

На своей инстаграм-странице телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о неловком инциденте, который произошел с ней много лет назад. Тогда знаменитость лишилась и зуба, и молодого ухажера.

На тот момент Лера еще была свободной женщиной. Шоувумен познакомилась с молодым парнем, который пригласил ее вместе отдохнуть в Италии. Кудрявцева с удовольствием приняла предложение.

Перед посадкой в самолет она и подумать не могла, что эта поездка закончится печально. Для удобства телеведущая надула подушку и подложила ее под голову. Лера испытывала сильное волнение перед встречей с потенциальным женихом.

После приземления Кудрявцева начала готовиться к выходу из воздушного судна. Звезда попыталась зубами открыть клапан на своей надувной подушке. Внезапно она почувствовала, как во рту что-то треснуло. Спустя пару секунд шоувумен поняла, что у нее сломался передний зуб.

Ситуацию осложнял тот факт, что зуб Леры "улетел" в неизвестном направлении. Осознав масштаб проблемы, знаменитость начала рыдать.

"Я лазила между кресел, искала свой зуб <...>, слезы рекой, люди в недоумении", – вспомнила Кудрявцева.

Из-за слез у Леры размазалась вся косметика. Привести себя в порядок перед встречей с парнем телезвезда не успела. Когда молодой человек увидел ее – зареванную и без переднего зуба, то практически сразу объявил о расставании.

Эта история рассмешила пользователей Сети. Некоторые комментаторы отметили, что неловкий инцидент не позволил Кудрявцевой сойтись с плохим парнем.

Ранее стало известно о том, что шоу Леры отменили на неопределенный срок.