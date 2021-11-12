"Заставляет грустить": Комиссаренко разочаровала позиция Мартиросяна по юмористам

"Заставляет грустить": Комиссаренко разочаровала позиция Мартиросяна по юмористам
Гарик Мартиросян. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Комик считает, что в этой сфере должна быть солидарность

Недавнее заявление именитого юмориста Гарика Мартиросяна о том, что он не считает себя обязанным защищать каждого провинившегося комика, наделало много шума. Оказалось, что некоторые его коллеги по сцене весьма разочарованы позицией мэтра комедийного жанра.

Например, известный стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что сильно загрустил, когда услышал слова Мартиросяна. Напомним, Гарик резко высказался по поводу ситуации со скандальным артистом Идраком Мирзализаде, который позволил себе похабную шуточку о русских людях. Мартиросян подчеркнул, что не собирается впрягаться за каждого сквернослова-юмориста.

В беседе с известным интервьюером Юрием Дудем Комиссаренко заявил: он опечален тем, что Мартиросян "не в теме". Мол, Гарик также сказал, что абсолютно не разделяет многие взгляды своих коллег по юмористическому цеху.

"Это расстраивает, заставляет грустить", – посетовал Слава.

Комиссаренко вспомнил, что в свое время Мартиросян сделал огромный вклад в развитие отечественной индустрии юмора. Гарик выпустил много проектов и сам долгое время блистал на сцене. На этом основании Комиссаренко почему-то считает, что Мартиросян должен испытывать цеховую солидарность к каждому юмористу, вне зависимости от того, что он сказал.

К слову, в этом же интервью Комиссаренко рассказал, почему решил покинуть ТНТ. Оказалось, молодой юморист уже столкнулся с профессиональным выгоранием. Также комика расстраивало, что для юмористических зарисовок ему давали все более "банальные темы".

Источник: Ютуб-канал Юрия Дудя ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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