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Сегодня, 12 ноября, не стало Виктора Коклюшкина. Известный писатель сатирик скончался на 76-м году жизни. Друзья и коллеги артиста тяжело переживают его уход, который для многих стал большой неожиданностью.
Так, юморист Николай Лукинский назвал смерть Коклюшкина "большой потерей".
"Был выдающийся и прекрасный автор, талантливый драматург и эстрадный писатель",
– рассказал артист "Аншлага" в разговоре с NEWS.ru, добавив что Виктор Михайлович был добрым и крайне вежливым человеком, который никогда ни на кого не злился.
Лукинский также подчеркнул большой вклад Коклюшкина в развитие культуры.
Новость об уходе сатирика стала шоком для Клары Новиковой. Юмористка призналась, что порой просила автора придумать что-то для нее. Коклюшкина артистка "Аншлага" в беседе с "Известиями" назвала остроумнейшим человеком.
Высказался о смерти писателя и Семен Альтов. О трагедии коллега сатирика узнал от "Пятого канала".
"Очень жалко. Знакомы, виделись, с большим уважением к нему относился. Человек, который, несмотря на такую скрипучую интонацию в голосе всегда умудрялся писать очень смешно!"
– рассказал Альтов, отметив, что Коклюшкин был достойным человеком.
Александр Морозов и вовсе назвал Виктора Михайловича "сказочным персонажем не от мира сего". Актер "Кривого зеркала" вспомнил, что писатель никогда никого не играл. И на сцене, и в реальной жизни он был одним и тем же человеком: мудрым, добрым и немного нелепым.
"Классный дядька был",
– закончил юморист, добавив, что он очень любил Коклюшкинаа.
Напомним, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.
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