Как друзья и коллеги отреагировали на новость о смерти Коклюшкина

Как друзья и коллеги отреагировали на новость о смерти Коклюшкина
Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезды эстрады с теплотой и трепетом вспомнили о сатирике

Сегодня, 12 ноября, не стало Виктора Коклюшкина. Известный писатель сатирик скончался на 76-м году жизни. Друзья и коллеги артиста тяжело переживают его уход, который для многих стал большой неожиданностью. 

Так, юморист Николай Лукинский назвал смерть Коклюшкина "большой потерей". 

"Был выдающийся и прекрасный автор, талантливый драматург и эстрадный писатель", 

рассказал артист "Аншлага" в разговоре с NEWS.ru, добавив что Виктор Михайлович был добрым и крайне вежливым человеком, который никогда ни на кого не злился. 

Лукинский также подчеркнул большой вклад Коклюшкина в развитие культуры. 

Новость об уходе сатирика стала шоком для Клары Новиковой. Юмористка призналась, что порой просила автора придумать что-то для нее. Коклюшкина артистка "Аншлага" в беседе с "Известиями" назвала остроумнейшим человеком. 

Высказался о смерти писателя и Семен Альтов. О трагедии коллега сатирика узнал от "Пятого канала"

"Очень жалко. Знакомы, виделись, с большим уважением к нему относился. Человек, который, несмотря на такую скрипучую интонацию в голосе всегда умудрялся писать очень смешно!"

– рассказал Альтов, отметив, что Коклюшкин был достойным человеком. 

Александр Морозов и вовсе назвал Виктора Михайловича "сказочным персонажем не от мира сего". Актер "Кривого зеркала" вспомнил, что писатель никогда никого не играл. И на сцене, и в реальной жизни он был одним и тем же человеком: мудрым, добрым и немного нелепым. 

"Классный дядька был", 

– закончил юморист, добавив, что он очень любил Коклюшкинаа. 

Напомним, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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