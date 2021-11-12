Звезды эстрады с теплотой и трепетом вспомнили о сатирике

Сегодня, 12 ноября, не стало Виктора Коклюшкина. Известный писатель сатирик скончался на 76-м году жизни. Друзья и коллеги артиста тяжело переживают его уход, который для многих стал большой неожиданностью.

Так, юморист Николай Лукинский назвал смерть Коклюшкина "большой потерей".

"Был выдающийся и прекрасный автор, талантливый драматург и эстрадный писатель",

– рассказал артист "Аншлага" в разговоре с NEWS.ru, добавив что Виктор Михайлович был добрым и крайне вежливым человеком, который никогда ни на кого не злился.

Лукинский также подчеркнул большой вклад Коклюшкина в развитие культуры.

Новость об уходе сатирика стала шоком для Клары Новиковой. Юмористка призналась, что порой просила автора придумать что-то для нее. Коклюшкина артистка "Аншлага" в беседе с "Известиями" назвала остроумнейшим человеком.

Высказался о смерти писателя и Семен Альтов. О трагедии коллега сатирика узнал от "Пятого канала".

"Очень жалко. Знакомы, виделись, с большим уважением к нему относился. Человек, который, несмотря на такую скрипучую интонацию в голосе всегда умудрялся писать очень смешно!"

– рассказал Альтов, отметив, что Коклюшкин был достойным человеком.

Александр Морозов и вовсе назвал Виктора Михайловича "сказочным персонажем не от мира сего". Актер "Кривого зеркала" вспомнил, что писатель никогда никого не играл. И на сцене, и в реальной жизни он был одним и тем же человеком: мудрым, добрым и немного нелепым.

"Классный дядька был",

– закончил юморист, добавив, что он очень любил Коклюшкинаа.

Напомним, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.