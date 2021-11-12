Врачи борются за жизнь 84-летнего супруга знаменитости

Сегодня, 12 ноября, стало известно о печальном событии в жизни знаменитой артистки Регины Дубовицкой. Ее мужа Юрия Айвазяна забрала скорая помощь. Сама основательница легендарного юмористического шоу "Аншлаг" призналась, что состояние любимого человека оценивается как тяжелое.



Сейчас профессиональные медицинские сотрудники делают все возможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию и спасти жизнь 84-летнего супруга известной культурной деятельницы. Регина Игоревна не стала раскрывать причины, по которым ее мужа госпитализировали, однако журналистам удалось разузнать некоторые подробности.

Так, по имеющейся в распоряжении корреспондентов издания News.ru информации, скорее всего у Айвазяна начались серьезные проблемы с сердцем. Жизненно важный орган супруга Дубовицкой давно начал барахлить. Некоторое время назад Айвазян даже перенес операцию на сердце.

Доктор физико-математических наук и знаменитая телеведущая состоят в браке почти шесть десятилетий. Будущие влюбленные познакомились в ранней юности, во время поездки на поезде из Пятигорска в Сочи. В 1966-м году Регина Игоревна подарила супругу наследницу, которую назвали Илона.

Стоит отметить, что 12 ноября стало черным днем в сфере юмористической индустрии. В пятницу этот мир покинул выдающийся сатирик, знаменитый писатель Виктор Коклюшкин. Любимцу советских и российских зрителей было 75 лет.