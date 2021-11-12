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Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев, чтобы лично поговорить с Владимиром Зеленским об освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Об этом актер рассказал Дмитрию Гордону.
Актер напомнил, что у экс-главы Грузии есть и украинское гражданство, поэтому у Киева есть все основания для экстрадиции. Кикабидзе отметил, что разговор прошел в теплой и дружеской обстановке, поскольку с Зеленским они знакомы уже давно.
"Я специально прилетел, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли, потому что есть такое ощущение, что там хотят, чтобы он не вышел живым",
– поделился своими переживаниями известный артист.
Он также добавил, что условия, в которых сейчас находится Саакашвили, далеки от хороших: с экс-президентом плохо обращаются, он подвергается моральному и физическому давлению.
По словам Кикабидзе, встреча с украинским президентом прошла успешно, поскольку Зеленский пообещал провести телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, чтобы обсудить вопрос о возвращении Саакашвили на Украину.
В конце грузинский актер признался, что любит бывшего грузинского президента и искренне сочувствует его матери.
К слову, свое обещание Зеленский уже выполнил. В ходе сегодняшнего разговора президент попросил Гарибашвили оказать содействие Саакашвили и не забывать о его правах в рамках международных норм.
Ответ грузинской стороны не заставил себя ждать. Премьер резко отреагировал на просьбу главы Незалежной, указав на то, что Саакашвили содержится в равных условиях с другими заключенными.
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