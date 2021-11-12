Ясновидящая показала фотографии из роддома

Всего несколько недель назад Елена Голунова отмечала день рождения дочери Миланы. Девочке исполнился год. А сегодня финалиста "Битвы экстрасенсов" поделилась с поклонниками другой радостной новостью. Она вновь стала мамой.

В своем "Инстаграме" ясновидящая опубликовала серию фотографий с выписки. На снимках женщина буквально светится от счастья, прижимая к себе малыша, закутанного в одеяло с синей ленточкой.

"Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! У одних карьера, у других богатство, у меня главное – это семья и мои дети!"

– не сдержала эмоций Голунова.

К слову, мамой 53-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" стала в пятый раз. У Елены также есть три взрослых сына: Влад, Дмитрий и Лев.

Для поклонников появление четвертого сына в семье Голуновой стало большим сюрпризом. В комментариях к публикации фанаты принялись поздравлять Елену.

"Вот это да! Сюрприз! Молодцы", "Боже, какое это счастье. Елена, я вас сердечно поздравляю с этим событием", "Вот это да! Шок! Какие вы огромные молодцы. Будьте счастливы", "Ну ни чего себе Вы даете", "Самая лучшая новость за сегодняшний день",

– растрогались подписчики новоиспеченной мамы.

Ранее Голунова впервые показала лицо годовалой дочери.