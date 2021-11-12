Шоумен уже обратился в полицию

Неизвестные обокрали дом Тимура Родригеза в Подмосковье.

Злоумышленники вынесли 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и драгоценности. Самого комика в этот момент в России не было. Вместе с женой и детьми он отдыхал в Италии, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Шоумен уже обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Воров ищут.