Из дома Родригеза в Подмосковье украли около трех миллионов рублей

Шоумен уже обратился в полицию

Неизвестные обокрали дом Тимура Родригеза в Подмосковье. 

Злоумышленники вынесли 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и драгоценности. Самого комика в этот момент в России не было. Вместе с женой и детьми он отдыхал в Италии, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Шоумен уже обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Воров ищут. 


Источник: Mash • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА

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