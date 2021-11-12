Артистка записала пародию на телеведущего

Многим до сих пор не дает встреча Владимира Путина и американской журналистки Хэдли Гэмбл, во время которой последняя якобы оказывала российскому президенту недвусмысленные знаки внимания. Певица Монеточка тоже решила осветить эту новость, но немного с неожиданной стороны.

В "Тик-токе" кумира молодежи появилось видео. Изначально артистка показала кадры программы "Вести недели". На них Дмитрий Киселев говорит о том, что американка перед встречей с Путиным специально похудела на несколько килограммов, надела маленькое черное платье, а образ дополнила обувью на высоком каблуке. Также телеведущий уделил внимание невербальным сигналам, отметив, что Гэмбл много чего "вытворяла ногами".

Далее видео обрывается и перед пользователями появляется Монеточка, которая разобрала поведение Киселева во время его интервью Юрию Дудю.

Певица обратила внимание на то, что телеведущий пришел на встречу с журналистом в обтягивающих брюках, которые подчеркнули "все нюансы строения мужских ног".

"Чего только не вытворяли его брови во время интервью",

– пошутила артистка.

Она также подчеркнула, что кардиган ведущего "России 1" был слегка расстегнут, а синие шнурки якобы можно интерпретировать как "потаенное желание".

Ранее физиогномист расшифровал тайные знаки американской журналистки Путину во время их встречи.