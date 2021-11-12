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Скандал вокруг художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова набирает новые обороты. Недавно уволенные актеры жалуются на бывшего работодателя во все возможные инстанции. Тот же, в свою очередь, продолжает спокойно проводить кадровую чистку в культурном учреждении.
Несколько дней назад, 8 ноября, Олег Меньшиков отпраздновал свой 61-й день рождения. В тот же день он дал от ворот поворот 11 артистам Театра Ермоловой. Такая информация появилась в распоряжении журналистов издания "Комсомольская правда".
Праздничное торжество Меньшиков устроил в дорогом ресторане. Поздравить любимого артиста пришли именитые гости, среди которых Данила Козловский, Александр Петров, Александра Бортич и другие знаменитости. Звездные друзья одаривали Олега подарками и от всей души поздравляли его с некруглой, но внушительной датой.
Впрочем, судя по всему, самый дорогой подарок Меньшиков подарил себе сам. Весьма символично, что именно в этот день он уволил из родного театра еще 11 человек. По мнению аналитиков "Комсомолки", у худрука есть своеобразный "расстрельный список", к которому он периодически обращается.
Напомним, примерно месяц назад из театра выгнали многих старых артистов. При этом уволенные уверены, что Меньшиков нарушил их права, и готовы доказать это в суде. Так, дочь звезды культовой советской киноленты "Бриллиантовая рука" Елена Папанова уже заявила, что готовит иск против Меньшикова.
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