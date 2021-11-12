Худрук продолжает избавляться от неугодных коллег по сцене

Скандал вокруг художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова набирает новые обороты. Недавно уволенные актеры жалуются на бывшего работодателя во все возможные инстанции. Тот же, в свою очередь, продолжает спокойно проводить кадровую чистку в культурном учреждении.



Несколько дней назад, 8 ноября, Олег Меньшиков отпраздновал свой 61-й день рождения. В тот же день он дал от ворот поворот 11 артистам Театра Ермоловой. Такая информация появилась в распоряжении журналистов издания "Комсомольская правда".

Праздничное торжество Меньшиков устроил в дорогом ресторане. Поздравить любимого артиста пришли именитые гости, среди которых Данила Козловский, Александр Петров, Александра Бортич и другие знаменитости. Звездные друзья одаривали Олега подарками и от всей души поздравляли его с некруглой, но внушительной датой.

Впрочем, судя по всему, самый дорогой подарок Меньшиков подарил себе сам. Весьма символично, что именно в этот день он уволил из родного театра еще 11 человек. По мнению аналитиков "Комсомолки", у худрука есть своеобразный "расстрельный список", к которому он периодически обращается.

Напомним, примерно месяц назад из театра выгнали многих старых артистов. При этом уволенные уверены, что Меньшиков нарушил их права, и готовы доказать это в суде. Так, дочь звезды культовой советской киноленты "Бриллиантовая рука" Елена Папанова уже заявила, что готовит иск против Меньшикова.