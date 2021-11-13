Сатирик и телеведущий породнились 20 лет назад

В пятницу, 12 ноября, ушел из жизни Виктор Коклюшкин. И хотя его длинные монологи всегда вызывали мощные взрывы смеха в зале, в жизни сатирика хватало поводов для грусти и уныния.

Долгое время артист тяжело переживал предательство первой жены. Любовь Сэпп подарила мужу дочь Эльгу. Когда девочке исполнилось десять лет, первая супруга ушла к другому мужчине.

Коклюшкин переживал разрыв с женой, топя чувства в горячительных напитках. Справиться с депрессией ему помогла Ольга Злотник, которая и стала его второй женой. И хотя у писателя появилась новая семья, он не перестал поддерживать связь со старшей наследницей.

Именно благодаря Эльге артист породнился с Владимиром Соловьевым. В 2001 году девушка вышла замуж за телеведущего. За 20 лет брака на свет появилось пять детей.

Коклюшкин не раз признавался, что не следит за работой своего зятя. В шутку сатирик рассказывал, что смотрит только на то, напряжено ли у журналиста лицо.

"Единственное, что меня волнует, это не поругались ли они с женой. Вот такой я дурак, как-то хочется, чтоб у всех все было хорошо",

– вспоминал автор.

К слову, говоря о наследстве, журналисты отмечают, что все будет зависеть от наличия завещания. Если Виктор Михайлович успел его составить, то проблем не будет. Если нет – имущество и другие материальные блага будут поделены между его женой и детьми.

Ранее стало известно о реакции друзей и коллег на новость о смерти Коклюшкина.