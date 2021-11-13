Актера поймали на неосторожном слове

В минувшую пятницу на "Ютубе" вышло шоу "Свобода слова Савика Шустера", гостем которого стал советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. В эфире проекта деятель культуры заявил, что украинские артисты не должны выступать с концертами в России. Также он добавил, что воздерживается от общения с теми, кто ездит в РФ. Эти слова возмутили жителей нашей страны.

Россияне раскритиковали актера за его позицию по отношению к РФ. Свои комментарии они оставили на сайте РИА "Новости".

Одна из пользовательниц Сети отметила, что деятель культуры "все забыл". По всей видимости, она имела в виду награды, присвоенные Вахтангу Константиновичу Советским Союзом. Напомним, в 1970 году он получил звание заслуженного артиста Грузинской ССР, в 1978 – государственную премию СССР. А в 1980 году Кикабидзе стал народным артистом Грузинской ССР.

"Дедушка заврался, уже не один раз ловили его на корпоративных вечеринках в России", "У этого актера нет ни стыда, ни совести, ни чести", "Артисты должны нести культуру своего народа миру, а не сидеть дома с ядом ненависти на раздвоенных языках", – не унимались комментаторы.

О секретной работе Кикабидзе в России известно давно. Даже коллеги говорили про его визиты в нашу страну. Так, в 2019 году актер Борис Клюев рассказывал о тайных выступлениях актера в РФ.

Кикабидзе внес Россию в личный "черный список" в августе 2008 года после военных действий в Южной Осетии. Причиной такого решения стало признание Российской Федерацией независимости данной Республики. Вахтанг Константинович также не стал принимать орден Дружбы народов, который ему собирался вручить Владимир Путин.

Ранее стало известно о том, что Кикабидзе прилетел в Киев для спасения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.