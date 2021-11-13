Сам пародист держит эту информацию в тайне

За новостями о жизни звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина следят многие. Недавно советский и российский музыкант Стас Намин в эфире передачи "Ты не поверишь!" проговорился о том, что у супруга Примадонны появились некоторые проблемы со здоровьем.

В популярной передаче рассказали, как исполнительница хита "Арлекино" защищается от COVID-19. Несмотря на то, что Алла Борисовна поставила прививку против коронавируса, она продолжает соблюдать все меры предосторожности. Так, например, Пугачева не появляется на публике без маски. Кроме того, артистка следит, чтобы окружающие ее люди тоже имели при себе средство защиты.

Примечательно, что опасения певицы имеют под собой основания. По словам Намина, который близко общается с семьей Примадонны, Галкин немного приболел. При этом создатель и лидер группы "Цветы" не стал раскрывать причину недомогания Максима.

Неизвестно, подхватил ли пародист коронавирус или же его сразила какая-то другая болезнь. По некоторым данным, юморист ранее вакцинировался против COVID-19.

Сам телеведущий ничего не рассказывал о своем самочувствии в личном микроблоге.

Ранее певица Анита Цой вспомнила, за что Пугачева критиковала свою дочь Кристину Орбакайте в школьные годы. Оказывается, Алла Борисовна часто сравнивала наследницу с другими учениками, что сильно обижало звезду фильма "Чучело".