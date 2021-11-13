Актриса заявила, что не держит зла на коллегу

Российская комедийная актриса Марина Федункив отреагировала на критику народной артистки РФ Татьяны Васильевой в адрес популярных юмористок. Слова звезды сериала "Реальные пацаны" приводит "СтарХит".

Напомним, несколько дней назад в эфире Ютуб-шоу "Историс: Откройте, Давид!" Васильева заявила, что многие выпускницы КВНа лезут на театральную сцену, при этом не имея соответствующего образования. Их Татьяна Григорьевна назвала наглыми тумбами, которые готовы идти по головам.

Ведущий проекта перечислил несколько фамилий, чтобы понять, о ком идет речь. Среди них были Марина Федункив и Ольга Картункова. Актриса отметила, что имеет в виду как раз этих юмористок.

Федункив решила ответить на резкое заявление Васильевой. По словам знаменитости, Татьяна Григорьевна в курсе, что у нее есть театральное образование. Марина предположила, что артистка с кем-то ее перепутала. Ведь 74-летняя деятельница культуры услышала только одну фамилию, которая ей, скорее всего, ни о чем не говорит.

"Она не меня имела в виду, может, забыла. Все-таки не 15 лет", – высказалась звезда Comedy Woman.

Федункив добавила, что не держит зла на коллегу по шоу-бизнесу. Юмористка заверила – она хорошо общается с Васильевой.

Ранее журналисты выяснили, сколько зарабатывают звезда "Реальных пацанов" и другие выпускники КВН.