Верка Сердючка ждет смены власти на Украине ради выступлений в России

Верка Сердючка ждет смены власти на Украине ради выступлений в России
Андрей Данилко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас бывать в соседней стране слишком опасно

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, который известен многим по образу Верки Сердючки, всегда пользовался огромной популярностью у российских зрителей. Актера и сейчас рады видеть в нашей стране, однако уже несколько лет Данилко отказывается от всех предложений. Оказалось, артист опасается гнева со стороны власть имущих украинцев.

48-летний певец в беседе с журналистами издание News.ru признался, что за последние несколько лет ни разу не был в России. Причиной тому стало несколько неприятных обстоятельств. Во-первых, поездки в Москву – удовольствие не из дешевых. Для организации концерта или корпоратива Андрею нужно брать с собой весь свой большой коллектив. Дорогие билеты на артистов сводят на нет экономическую выгоду от выездного выступления.

Кроме того, в последнее время здоровье звезды сильно сдало. У Верки Сердючки уже не так много сил, поэтому количество мероприятий в целом ограничено. Также непреодолимым препятствием является ужасное отношение Украины к России. Андрей рассказал, что каждое выступление украинской звезды в нашем государстве получает огромное количество негативных откликов в его родной стране. Так что сейчас ездить к нам в гости небезопасно. Впрочем, Данилко верит, что когда-нибудь в Незалежной сменится власть, ситуация стабилизируется и он снова сможет спокойно путешествовать в Россию.

К слову, этой осенью выяснилось, что артист целый год скрывал страшную трагедию в семье. Оказалось, что еще в 2020-м году любимая мама певца Светлана Ивановна ушла из этой жизни. Родительницы знаменитости не стало в возрасте 82 лет.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В России предупредили Лукашенко о плохих перспективах перекрытия газа Европе

Угрозами белорусский президент может только ухудшить и без того нестабильное положение в стране

"Обращаюсь к друзьям": Зеленский умоляет Вашингтон остановить "Северный поток-2"

Лидер Незалежной призвал Америку и ЕС навсегда прекратить "газовый шантаж"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей