Сейчас бывать в соседней стране слишком опасно

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, который известен многим по образу Верки Сердючки, всегда пользовался огромной популярностью у российских зрителей. Актера и сейчас рады видеть в нашей стране, однако уже несколько лет Данилко отказывается от всех предложений. Оказалось, артист опасается гнева со стороны власть имущих украинцев.



48-летний певец в беседе с журналистами издание News.ru признался, что за последние несколько лет ни разу не был в России. Причиной тому стало несколько неприятных обстоятельств. Во-первых, поездки в Москву – удовольствие не из дешевых. Для организации концерта или корпоратива Андрею нужно брать с собой весь свой большой коллектив. Дорогие билеты на артистов сводят на нет экономическую выгоду от выездного выступления.

Кроме того, в последнее время здоровье звезды сильно сдало. У Верки Сердючки уже не так много сил, поэтому количество мероприятий в целом ограничено. Также непреодолимым препятствием является ужасное отношение Украины к России. Андрей рассказал, что каждое выступление украинской звезды в нашем государстве получает огромное количество негативных откликов в его родной стране. Так что сейчас ездить к нам в гости небезопасно. Впрочем, Данилко верит, что когда-нибудь в Незалежной сменится власть, ситуация стабилизируется и он снова сможет спокойно путешествовать в Россию.

К слову, этой осенью выяснилось, что артист целый год скрывал страшную трагедию в семье. Оказалось, что еще в 2020-м году любимая мама певца Светлана Ивановна ушла из этой жизни. Родительницы знаменитости не стало в возрасте 82 лет.