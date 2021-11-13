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Телеведущая Ольга Бузова периодически становится героиней громких скандалов и неоднозначных ситуаций. В Сети заговорили про новый казус исполнительницы хита "Мало половин".
12 ноября Бузова побывала на дне рождения друга – продюсера "Муз-ТВ" Николая Попова. Приятелю артистки исполнилось 32 года. В личном микроблоге Ольга опубликовала несколько видео со звездной вечеринки.
На одной из записей, появившейся в разделе "сторис", Николай встретил знаменитость около ресторана. Именинник был настолько рад видеть певицу на своем празднике, что крепко обнял ее. После этого Попов взял бывшую звезду "Дома-2" на руки и быстро направился ко входу в заведение. Однако в какой-то момент он споткнулся и рухнул на ступеньки вместе с Бузовой.
Работник ресторана быстро помог Ольге подняться. Этот неловкий инцидент рассмешил исполнительницу.
"Падать и снова подниматься", – этой строчкой из своей песни Бузова сопроводила видео.
По всей видимости, падение было не слишком серьезным. Потому что через пару секунд певица поправила наряд и продолжила наслаждаться праздничной атмосферой.
Стоит отметить, что Ольга приехала на вечеринку в коротком черном платье, темной накидке с яркими узорами и в туфлях на каблуках. Свой образ она дополнила небольшой сумочкой, золотыми украшениями и распущенными локонами.
Ранее появилась информация, что Ольга отказалась общаться с журналистами после скандала со МХАТом имени Горького.
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