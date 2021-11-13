Как развод ударил по здоровью Прилучного: мнение кардиолога

Как развод ударил по здоровью Прилучного: мнение кардиолога
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт уверяет, что Павлу очень тяжело далось скандальное расставание
Знаменитый артист Павел Прилучный разорвал брак со своей бывшей возлюбленной Агатой Муцениеце летом прошлого года. Тогда о своих бесконечных страданиях рассказывала только Агата. Павел предпочитал отмалчиваться, строя романтические отношения с новой избранницей. Однако, как уверяет кардиолог Римма Мойсенко, Прилучный очень тяжело переживал разрыв с Муцениеце, а особенно травлю, которая началась после этого.

Опытный медицинский эксперт даже считает, что у молодого, сильного артиста произошел сердечный приступ. При этом в беседе с журналистами издания Blitz+ кардиолог заверила, что звезда нашумевшего сериала "Мажор" до сих пор страдает от проблем со здоровьем. Мол, ему приходится соблюдать особый режим и постоянно пить таблетки. Впрочем, кардиолог не стала раскрывать, откуда у нее такая сенсационная информация о здоровье весьма скрытного артиста.

Единственное, что точно можно отметить: все переживания Прилучный прячет от общественности. Он свято бережет конфиденциальность своей личной жизни и не дает никакие комментарии об отношениях с женщинами. А вот Муцениеце напротив, любит долго и много разговаривать о своем разрушившемся семейном счастье. Агата даже выпустила ютуб-шоу под названием "Честный развод" и неплохо на нем зарабатывает.


К слову, недавно артистка рассказала о разделе имущества с бывшим мужем. Выяснилось, что экс-супругам удалось мирно решить этот деликатный вопрос.
Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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