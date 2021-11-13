Эксперт уверяет, что Павлу очень тяжело далось скандальное расставание

Знаменитый артист Павел Прилучный разорвал брак со своей бывшей возлюбленной Агатой Муцениеце летом прошлого года. Тогда о своих бесконечных страданиях рассказывала только Агата. Павел предпочитал отмалчиваться, строя романтические отношения с новой избранницей. Однако, как уверяет кардиолог Римма Мойсенко, Прилучный очень тяжело переживал разрыв с Муцениеце, а особенно травлю, которая началась после этого.





Опытный медицинский эксперт даже считает, что у молодого, сильного артиста произошел сердечный приступ. При этом в беседе с журналистами издания Blitz+ кардиолог заверила, что звезда нашумевшего сериала "Мажор" до сих пор страдает от проблем со здоровьем. Мол, ему приходится соблюдать особый режим и постоянно пить таблетки. Впрочем, кардиолог не стала раскрывать, откуда у нее такая сенсационная информация о здоровье весьма скрытного артиста.





Единственное, что точно можно отметить: все переживания Прилучный прячет от общественности. Он свято бережет конфиденциальность своей личной жизни и не дает никакие комментарии об отношениях с женщинами. А вот Муцениеце напротив, любит долго и много разговаривать о своем разрушившемся семейном счастье. Агата даже выпустила ютуб-шоу под названием "Честный развод" и неплохо на нем зарабатывает.







