Шаляпин вышел в свет спустя полтора месяца после смерти жены

Шаляпин вышел в свет спустя полтора месяца после смерти жены
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не мог пропустить важное для его приятелей событие

В конце сентября певец Прохор Шаляпин овдовел – ушла из жизни его супруга Татьяна Дэвис. Некоторое время исполнитель горевал по предпринимательнице. И вот снова финалист проекта "Фабрика звезд-6" вернулся к обычной жизни, полной развлечений.

Шаляпин побывал на свадьбе близких друзей – актрисы Марины Орловой и ее избранника Георгия Кирьянова. 

Как рассказала Орлова, певец примчался на праздник прямо с самолета. Как уточнила артистка, Шаляпин прилетел из Владивостока.

"Он вообще герой. После такого длительного перелета, перемены времени и со всеми этими ситуациями, случившимися в его жизни", - отметила Марина.

Несмотря на пережитое, Прохор попросту не смог пропустить свадьбу друзей. Он порадовал всех собравшихся своим пением. Артист исполнил композицию из фильма "Веселые ребята", передает "Комсомольская Правда".


Напомним, Шаляпин и Дэвис узаконили отношения летом этого года. Вскоре после свадьбы миллионерша заболела коронавирусом. Некоторое время Татьяна лечилась дома, однако ее самочувствие не улучшалось. В итоге предпринимательницу в тяжелом состоянии забрали в один из американских госпиталей.

Там супругу артиста подключили к аппарату ИВЛ. Больше месяца Дэвис пробыла в коме. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

Ранее стало известно о том, что Шаляпин собрался отомстить обидчикам матери. Елену Колесникову обвиняют в коррупции. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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