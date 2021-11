Меган пыталась защитить супруга от нападок, но все было тщетно

В СМИ попала переписка Меган Маркл со своим бывшим секретарем по связям с общественностью Джейсоном Кнауфом. Благодаря этому раскрылись ранее неизвестные подробности взаимоотношений принца Гарри с королевской семьей.

Некоторое время назад Маркл подала в суд на издательство Associated Newspapers Limited (ANL), которое выпускает MailOnline и The Mail on Sunday за то, что они опубликовали отрывки из ее личного письма, адресованного отцу. Суд признал, что выход материалов выходит за рамки закона.

Представители издательства изъявили желание оспорить данное решение. В рамках рассмотрения дела апелляционный суд обнародовал сообщения Меган, посланные бывшему подопечному.

Стало известно, что королевская семья упрекала Гарри за то, что у его супруги сложились напряженные отношения с отцом. Сын принцессы Дианы сильно страдал из-за нападок в свой адрес со стороны родных, передает Sky News.

Как отметила Маркл, обитатели Букингемского дворца не пытались понять причину их с родителем конфликта. В итоге Меган приняла решение написать отцу письмо, чтобы спасти супруга от необоснованной критики.

"Катализатором того, что я сделала это [написала письмо отцу], стало то, что я увидела, сколько боли данная ситуация причиняет Гарри", – объяснила герцогиня Сассекская.

Однако даже после попыток Меган уладить ситуацию с родителем члены королевской семьи продолжили терроризировать Гарри.

Причиной конфликта с отцом Маркл назвала его предательство. Дело в том, что перед свадебной церемонией дочери Томас договорился с журналистами по поводу продажи фотографий новоиспеченных супругов.